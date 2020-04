Schroff zurechtgewiesen worden ist ein Jugendlicher, als er in Dobersdorf gerade mit seinem kleinen Hund eine Runde Gassi war. Unbekannte blieben bei ihm stehen und erklärten ihm, dass er hier nichts zu suchen hätte. Für die schockierte Mutter des jungen Mannes ist so ein Verhalten, trotz der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen, völlig fehl am Platz.