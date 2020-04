Immer noch aktiv

Auch vor der Vertonung von Werbespots, Filmen und TV-Serien schreckte Hancock nicht zurück. Er komponierte die Musik für den Actionstreifen „Ein Mann sieht rot“ (1974) mit Charles Bronson und bekam einen Oscar für den Soundtrack von Bertrand Taverniers Jazzfilm „Round Midnight“ (1986). Mitte der 80er-Jahre dockte er mit „Future Shock“ erfolgreich an den Hip-Hop an. Zuletzt veröffentlichte er 2010 das Album „The Imagine Project“, mit dem er an John Lennon anknüpfte und Stars wie Seal, P!nk, Anoushka Shankar, die Dave Matthews Band und Juanes zusammenbrachte. Auf Tournee geht er immer noch gerne und ist dabei auch regelmäßig in Wien zu Gast. Bis in 2021 hinein hat er schon Konzerte angekündigt.