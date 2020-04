Kinder der 80er und 90er werden sich an diesen Bastel-Trend vermutlich noch gut erinnern können: bunte Batik-Muster selbst auf Shirts, Pullis und Co. zaubern. In der Zeit der Corona-Krise haben Stars wie Victoria Beckham oder Kendall Jenner diese Do-it-yourself-Mode jetzt wiederentdeckt und klecksen momentan munter drauf los.