In puncto Sprachtelefonie gibt die Behörde auf ihrer Website Entwarnung: Zwar könne es punktuell an bestimmten Orten zu einer erhöhten Netzlast kommen, wenn beispielsweise eine ganze Ortschaft unter Quarantäne gestellt und mehr telefoniert werde, in der Regel werde diese aber nur von kurzer Dauer sein. In dem Fall sollten Betroffene „es einfach mehrmals“ probieren, empfiehlt die RTR.