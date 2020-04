Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in der Steiermark beträgt 30 Personen - am gestrigen Montag kamen sechs Todesfälle dazu. 147 an Covid-19 erkrankte Personen werden in steirischen Krankenhäusern behandelt, 19 davon in intensivmedizinischer Betreuung. 28 Personen in der Steiermark gelten bisher als genesen.