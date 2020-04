Die Mädchen und Burschen im Alter von 15 bis 19 Jahren haben sich für insgesamt acht Einbrüchen in Selbstbedienungsläden, Zeitungskassen und Automaten zu verantworten. Durch die von der Polizeiinspektion Althofen geführten Ermittlungen konnten eine 19-jährige Frau und zwei minderjährige Burschen (17 Jahre und 15 Jahre) ausgeforscht, und den Taten überführt werden. Der 15-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Einbrüche wurden im Zeitraum von Februar und März begangen.