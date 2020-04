Windrad-Ausbau in der Warteschleife

Der Interessensverband IG Windkraft erwartet Verzögerungen beim Ausbau der Windkraft durch das Stilllegen einiger Produktionsstandorte für Windradkomponenten. Auch bei Komponenten, die aus Asien geliefert werden, werde es womöglich zu Verspätungen kommen, erklärte Geschäftsführer Stefan Moidl am Montag. Zudem würden die Bauarbeiten auf den Baustellen in Österreich langsamer als geplant vorankommen. „Dass es dadurch in Summe zu Verzögerungen bei der Errichtung von Windrädern kommt, ist offensichtlich. Wie stark diese Verzögerung sein wird, ist im Moment aber nicht absehbar, da der Verlauf der Corona-Infektionen schwer abschätzbar ist“, so Moidl.