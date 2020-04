Fernseher kommen in einem großen Transportkarton zur Kundschaft, der in den meisten Haushalten wohl schnell in den Müll wandert. Bei Samsung hat man nun eine Idee, die Kunden dabei helfen soll, dem vermeintlichen Müll ein neues Leben einzuhauchen. Der TV-Gigant legt einigen Modellen seines Sortiments Bastelanleitungen bei, mit denen Kunden aus den Kartons etwa Katzenhäuschen bauen können.