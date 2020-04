Nach Rapid verkauft nun auch der zweite Wiener Großklub, die Austria, Schutzmasken. Mit jeder Vorbestellung kann ein violetter Fan etwas Gutes tun: Denn ein Euro pro Maske geht direkt weiter an den dieser Tage besonders vielbeschäftigten und wichtigen Samariterbund Favoriten. Auch Sturm Graz bietet Masken in den Klubfarben an.