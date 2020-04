„Wie alle Veranstalter müssen auch wir abwarten, was von den zuständigen Ministern in den kommenden Tagen insbesondere für den Sport präsentiert wird“, sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer . Die Liga pausiert derzeit offiziell bis Anfang Mai. Die nächste Video-Konferenz der Klubs mit der Bundesliga ist am 16. April angesetzt. Ebenbauer: „Wir wollen die Saison auf sportlichem Weg beenden, das international vorgegebene Fußball-Zeitfenster dafür läuft aktuell bis Anfang August.“ Ob es Geisterspiele in Österreichs Fußball-Bundesliga geben kann, hänge wiederum davon ab, wie die Marschrichtung bei einer möglichen Lockerung der Covid-Maßnahmen im Bereich Sport aussehe, erklärte ein Sprecher des Sportministeriums.