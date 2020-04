In Zeiten, wie diesen ist ein Trinkwassersprudler im Haushalt eine absolute Erleichterung, über die sich bald 1.000 GewinnspielteilnehmerInnen freuen dürfen. Das Selbst-Aufsprudeln von hochqualitativen und mineralstoffreichen österreichischen Leitungswasser, pur oder mit hochwertigen Sirupen gemixt, ist gerade jetzt, wo wir alle zuhause sind, eine praktische und umweltfreundliche Alternative zu gekauftem Mineralwasser und abgefüllten Soft-Drinks. Mit den Trinkwassersprudlern von mySodapop lassen sich für die gesamte Familie ganz einfach viele prickelnde Getränke, wie Cola, Orange, Ginger Ale oder Tonic Water zubereiten. Dafür muss man nicht mehr in den Supermarkt gehen, braucht keine schweren Getränkeflaschen mehr nachhause zu schleppen und spart dabei auch noch einiges an Geld, was Vielen von uns aktuell sehr entgegen kommt.