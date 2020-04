Baumstämme bereichern die Uferstrukturen, werden von diversen Vögeln wie dem Eisvogel als Ansitz genutzt und bieten den Europäischen Sumpfschildkröten Sonnenplätze. Die tiefen Rinnen, die Biber in Gräben und Seichtgewässer ziehen, wenn sie in diesen entlangschwimmen und –wandern, sind Wintereinstandplätze für Fische wie Karausche und Hundsfisch und sichern oft deren Überleben in zufrierenden Gewässern. Anders als in anderen Regionen baut der Biber im Nationalparkgebiet keine Burgen, sondern gräbt Wohnhöhlen in die Uferbereiche der Seitengewässer. 170 Arten an Pflanzen bilden seine Nahrung.