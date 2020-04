Sowohl bei den Masken als auch bei Desinfektionsmitteln gebe es Engpässe bei der Beschaffung, ergänzte Rewe-Österreich-Sprecher Paul Pöttschacher. Vergangene Woche wurde der Mund-Nasen-Schutz vor den Filialen noch gratis verteilt, zum Teil sei dies auch jetzt noch der Fall. „Es gibt noch ein Restkontingent an Gratis-Masken“, so der Sprecher. „Aber natürlich ist in unseren Filialen niemand gezwungen, einen MNS (Mund-Nasen-Schutz, Anm.) zu kaufen. Uns sind alle Kunden willkommen, wir weisen niemanden ab, solange Mund und Nase in der Filiale bedeckt sind“, wollte Rewe-International-Vorstand Haraszti auch noch betonen.