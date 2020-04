Besonders in der Corona-Quarantäne nutzen die Leute die Zeit zum Haus ausmisten! Der Sperrmüll sollte aber nicht einfach irgendwo im Wald landen. So ist es nämlich am Frankenberg! Anrainer reagierten rasch und posteten den Ärger auf Facebook. „Möbel suchen ihren Besitzer“, schreiben sie in einem Posting. „Derjenige, der das alles abgeladen hat, sollte sich bitte umgehend melden!“, zeigen sich die User verärgert.