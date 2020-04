Eine achtlos weggeworfene Zigarette löste am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz in Innsbruck aus. Im Hinterhof eines Mehrparteienhauses stand auf einer Fläche von fast 100 Quadratmetern Gebüsch in Flammen. Der mutmaßliche Verursacher - ein 49-jähriger Bewohner - wurde angezeigt.