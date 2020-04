Die von der Corona-Krise hart getroffene deutsche Hotelbranche will mit einem neuen Geschäftsmodell zumindest einen Teil ihrer Zimmer vermieten. Betriebe bieten ihre Räume „als Alternative zum Home-Office“ an, wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Berlin bestätigte. Nun steigt auch die Hotelplattform HRS aus Köln in dieses Geschäft ein, wie sie am Montag mitteilte.