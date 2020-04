Hausärzte an vorderster Front

Hausärzte stünden an vorderster Front in der ärztlichen Versorgung im niedergelassenen Bereich, erinnerte der Präsident. Alle Warnrufe der Ärztekammer hinsichtlich mangelnder Schutzausrüstung seien von Bund, Ländern und Sozialversicherung bisher ignoriert bzw. verharmlost worden. „Es besteht ein dramatischer Handlungsbedarf.“ Die Regierung müsse alles daransetzen, Ordinationen rasch mit entsprechenden Schutzausrüstungen auszustatten.