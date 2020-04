„Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job. Die Erfahrungen, die er als Spieler in der Nationalmannschaft und in vielen renommierten Vereinen gemacht hat, prädestinieren ihn für einen Trainerjob“, hatte Flick, der vor wenigen Tagen seinen Kontrakt bis 2023 verlängerte, zuletzt in einem „Sportbild“-Interview gesagt. Nachsatz: „Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema.“