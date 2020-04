Wie die „Krone“ am Mittwochabend erfuhr, öffnen am Montag (20.4.) 70 Standorte in Österreich - acht davon in Wien, der Rest gleichmäßig auf die Bundesländer verteilt. Vorerst betrifft das allerdings lediglich „McDrive“, also das Abholen des Essens mit dem Auto durch eine Durchreiche, sowie die Essenszustellung („McDelivery“). Standorte an Autobahnen werde man nicht öffnen, heißt es außerdem, da das Verkehrsaufkommen derzeit zu gering sei.