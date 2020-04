In der Corona-Krise wird allmählich ein schwaches Licht am Ende des Tunnels sichtbar, in Österreich wird es nun mit einem „Fahrplan mit eingebauter Notbremse“ weitergehen. Das gaben am Montag Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer bekannt. Nachdem es zuletzt auch Verwirrung um den sogenannten Oster-Erlass gegeben hatte, erneuerten die Regierungsspitzen ihren Aufruf, um den positiven Trend nicht zu gefährden, sich weiterhin diszipliniert an die Maßnahmen zu halten und zu Ostern auf Familienfeiern zu verzichten.