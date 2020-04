Sportbegeisterte werden immer kreativer, was Heimtraining anbelangt. Ob Hanteltraining, Vibrationsplatten oder Ergometer - Fitnessfans wissen schon, wie Sie sich auch zu Hause fit halten können. Hierbei kommt es auch auf die richtige Kleidung an. Immerhin trainiert man nicht im klimatisierten, gut durchlüfteten Studio, sondern in den eigenen vier Wänden. Da kann es schon mal sehr warm werden. Hier einige Tipps, welche Kleidung für das Training zu Hause am besten geeignet ist.