F1 in „sehr zerbrechlichen Zustand“

Brown warnte, die Formel 1 sei wegen der Corona-Krise in einem „sehr zerbrechlichen Zustand“. Die Rennserie hatte wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 alle WM-Läufe bis mindestens Juni abgesagt oder verschoben, der Grand-Prix von Österreich wäre für 5. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg vorgesehen. Die Teams sind derzeit in vorgezogenen Werksferien. „Ich könnte mir vorstellen, dass vier Teams verschwinden, wenn dies nicht richtig gehandhabt wird“, sagte Brown.