Ernährungsexperten warnen: Ob Bewegungsmangel oder Frustessen - das eingeschränkte Leben in Zeiten der Coronavirus-Krise kann zu Übergewicht führen. So sei etwa die Versuchung, sich mit Essen zu trösten groß, dabei sollten die Portionen jetzt eigentlich kleiner ausfallen. Die Krise werde bei vielen von uns auch Spuren an unseren Körpern hinterlassen.