Kardiologie-Team begeistert mit Corona-Song im Web

Stellvertretend für alle Menschen, die in dieser herausfordernden Zeit an ihre Grenzen gehen, stehen zwölf Kardiologen in einem Operationssaal der München Klinik Bogenhausen - mit OP-Kleidung und Mund-Nasen-Schutzmasken - und singen, schnipsen, klopfen oder spielen Gitarre. Dabei geben sie ihren selbst geschriebenen Song zum Besten. Der Titel des Tracks: „It can‘t take us down! It can‘t break us down!“ Der Inhalt soll eine wichtige Botschaft vermitteln: „Haltet durch, haltet zusammen! Wir schaffen es gemeinsam durch diese Zeit! Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir bleiben für euch da, bleibt ihr für uns zu Hause!“