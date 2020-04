Und dann? Wie hast du reagiert?

So schnell ich konnte lief ich in mein Zimmer und packte meine Sachen. Es waren Bilder des Schreckens. Jeder rannte mit seinen Koffern zum Auto. Es fühlte sich an wie im Weltkrieg. Die Leute schrien und waren alle verzweifelt. Auch ich wollte nur noch heim nach Gmünd.