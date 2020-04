Ihre Erkrankung mit dem Coronavirus gehe mit vielen Höhen und Tiefen einher, erklärte Pink in einem Live-Talk mit ihrer Freundin und Autorin Jen Pastiloff. Vor allem, dass auch ihr dreijähriger Sohn Jameson an Covid-19 erkrankt sei, habe ihr Kummer und Sorgen bereitet. Der Bub und sie seien „sehr, sehr krank“ gewesen, wobei Jameson „das Schlimmste abbekommen“ habe, so Pink.