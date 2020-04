Salzburg produzierte in den letzten Jahren Jungstars am Fließband, kassierte Ablösesummen im klar dreistelligen Millionenbereich. Auch die Titelsammlung wurde eindrucksvoll erweitert. Sechs Liga-Triumphe in Folge gab es seit 2013, dazu fünf Cupsiege, international gelang 2018 der Sprung ins Halbfinale der Europa League. An Salzburg führt dank Red Bull hierzulande kein Weg vorbei. Sehr zum Leidwesen der Konkurrenz.