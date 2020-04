Feueralarm am Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland! In Brixen im Thale brach bei einem Mehrparteienhaus aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits der Dachstuhl in Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.