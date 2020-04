Der 55-jährige Johnson hielt sich mehr als eine Woche alleine in Selbstisolation in seiner Dienstwohnung in der Downing Street auf, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Am Freitag hätte die Quarantäne eigentlich enden und der Premierminister wieder Termine wahrnehmen sollen, doch Johnson berichtete von Fieber, das er weiterhin habe und erst auskurieren müsse, bevor er wieder in die Öffentlichkeit gehen könne. Also blieb er in Selbstisolation.