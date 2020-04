„Essen auf Rädern“ – das ist in Zeiten der Corona-Krise in Salzburg stark gefragt: „Bei uns hat sich das Geschäft mittlerweile verdreifacht, wir haben aktuell 40 Fahrer im Einsatz“, berichtet Felix Winter vom Radkurier-Dienst Food Ninjas. Ganz so glatt läuft es nicht überall – die „Krone“ hat sich in der Branche umgehört.