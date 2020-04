Alarmzustand in Spanien

In Spanien herrscht seit 15. März Alarmzustand samt Ausgangsbeschränkungen. Ministerpräsident Pedro Sanchez kündigte eine Verlängerung der Maßnahmen bis 25. April an, ausständig ist noch die Billigung dessen durch das Parlament. In Spanien gibt es bisher mehr als 130.000 positive Corona-Fälle, knapp 12.500 Personen sind mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.