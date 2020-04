Kritik an Ceferin

In Belgien wurde Club Brügge (oben im Bild) eine Runde vor Ende des Grunddurchganges sowie noch vor dem Play-off zum Meister erklärt. An der Zurechtweisung und folgenden Drohung eines Europacup-Ausschlusses an die Belgier durch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin übte Gruber heftige Kritik. „Wahrscheinlich geht es dem Herrn Ceferin eher darum, sein Gehalt von 1,6 Millionen zu verdienen“, meinte der LASK-Clubchef.