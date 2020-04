Es ist der Traum jedes BMW-Enthusiasten. Okay, vielleicht nicht jedes einzelnen, schließlich ist das Modell an und für sich keine Besonderheit. Kein BMW M5 der ersten Serie im Neuzustand oder so etwas. Es ist ein 7er der Baureihe E38, die von 1994 bis 2001 gebaut wurde, im absoluten Traumzustand. Über 23 Jahre dem Zahn der Zeit vorenthalten, in einer Plastikblase aufbewahrt und „mit mechanischer Luftumwälzung gelagert“. „Kein einziger Kratzer, keine Beulen oder Rostansätze“, wird in der eBay-Anzeige versprochen. Gummidichtungen und Ähnliches dürften ihre beste Zeit jedoch hinter sich haben, so ganz ohne Arbeit wird man nach dem Kauf wohl nicht durchkommen.