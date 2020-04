In Salzburg ist er mit seinen Liebsten bestens aufgehoben, hat er alles, was er benötigt. In seiner Heimat sieht das ganz anders aus. Wobei Ramalho betont, dass man die Situation in Brasilien nicht mit jener in Österreich vergleichen kann. „Wir sehen, was in den USA oder in Italien gerade passiert. In Brasilien wollen das alle vermeiden. Das ist aber nicht so einfach. Die Leute sollen zuhause bleiben, aber viele können das nicht. Sie müssen arbeiten, weil sie und ihre Familien sonst verhungern“, bedauert er.