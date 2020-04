Oberösterreicher kaufen viel ein

Ähnlich ist die Diskrepanz beim Einkaufen im Lebensmittelhandel und in den Apotheken: Für Österreich insgesamt ergibt sich laut Google hier ein Rückgang von 64 Prozent, in Oberösterreich sind es aber nur 44 Prozent. Dafür liegen die Oberösterreicher in den anderen vier Kategorien der Bewegungsströme ziemlich gleichauf mit der gesamtstaatlichen Bevölkerung.