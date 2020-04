Grund zum Feiern gab es am Sonntag in der Seniorenresidenz von Kerstin Maier-Schrank und Mario Leitner in Wald am Schoberpaß. Maria Donnerbauer beging 100. Geburtstag. Unter Einhaltung der aktuellen Beschränkungen kamen unzählige Gratulationen. Mit ihrer freundlichen Art inspiriert sie Mitbewohner und Pflegepersonal.