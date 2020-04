Die Corona-Pandemie hat auch das Burgenland fest im Griff. Und obwohl wir in unserem Bundesland eine niedrige Infektionsrate haben, bereitet man sich auf den „worst case“ vor. In Eisenstadt wurde das gesperrte Allsportzentrum jetzt zu einem Notkrankenhaus umfunktioniert. In Rekordzeit wurden dafür Betten aufgestellt und medizinisches Material angeliefert, um im Ernstfall Patienten behandeln zu können.



Einsatzkräfte simulieren vor Eröffnung Ernstfall

Zwar hoffen die Verantwortlichen, dass die Einrichtung niemals benötigt wird, doch zur Sicherheit wurde dennoch ein Probebetrieb im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, dem Direktor des Krankenhauses Eisenstadt, Robert Maurer, und dem Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner abgehalten.