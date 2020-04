Wir sehen, dass die Neuinfektionen sinken und immer mehr Menschen wieder genesen. Die Maßnahmen wirken. Aber die Lage ist und bleibt ernst„, erklärte Landesvize Stephan Pernkopf. Der Lichtblick: Gestern galten nur noch 1384 als an Corona erkrankt, am Tag davor waren es noch 1397. Und innerhalb von 24 Stunden gab es “nur noch„ einen Zuwachs von 32 positiv getesteten Patienten. “Allerdings muss weiter entschlossen gehandelt werden, damit aus dieser Hoffnung auch eine langfristige Sicherheit wird„, so Pernkopf.