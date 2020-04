Das oftmalige Tierleid auf langen Transporten bewegt auch in Corona-Zeiten viele. In Oberösterreich wurden im Jahr 2019 insgesamt 47.597 Tiertransporte kontrolliert, also in etwa jeder Zweite, zieht der zuständige Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) Bilanz. Oberösterreich setzt dabei auch einen eigenen Tiertransportinspektor.