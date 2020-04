So versieht Wildauer derzeit oft Dienst am Bahnhof Kufstein. Dort wartet er mit Desinfektionsmittel und Tuch sowie mit Schutzhandschuhen meist auf Güterzüge, die aus Deutschland kommen. Während des Halts desinfiziert er die Führerstände der Kollegen. „Die Desinfektion betrifft alle Bedienelemente und Oberflächen auf allen Führerstandspulten einer Lok“, sagt Wildauer. Das kann jeweils an die zehn Minuten dauern. Dabei freut er sich schon auf seine künftige Tätigkeit als Lokführer.