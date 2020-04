Das EU-Parlament will nun punkto Solidarität, Kooperation und politischem Willen zur Zusammenarbeit ein Zeichen setzen. Das Helmut-Kohl-Gebäude am Square de Meeûs in Brüssel soll zur Verfügung gestellt werden. Ebenso der Fuhrpark mit etwa 100 Fahrzeugen. Nicht benützte Gebäude in Luxemburg und Straßburg sollen „geöffnet“ werden. Das Signal: Die EU ist für die Menschen da!