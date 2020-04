Knalleffekt bei den Grünen in St. Pölten: Der Obmann und aktuell einziger Gemeinderat Markus Hippmann trat aus der Partei aus und sitzt bis zur Wahl im kommenden Jahr als freier Mandatar im Stadtparlament, wodurch die Öko-Partei vorerst aus dem Gemeinderat verschwunden ist. Hippmann stellte sich beim Stadtparteitag nicht mehr der erneuten Kandidatur. „Ich habe vor rund sechs Jahren die Partei neu aufgebaut. Auf diese erneuten Anstrengungen möchte ich gerne verzichten, zumal ich privat und beruflich genug zu tun habe“, erklär er. Mit ihm hört auch der ganze übrige Vorstand auf - wenngleich Hippmann betont: „Viele von ihnen waren ohnehin nicht mehr aktiv.“ Auch wenn es nach außen hin den Eindruck erweckt, Hippmann verlässt die Grünen ohne Groll: „Es macht Sinn, die Partei vor der Wahl auf neue Beine zu stellen, daran wurde ein halbes Jahr lang gearbeitet.“ Dass er ab sofort kein Parteimitglied mehr ist, erklärt Hippmann so: „Wenn ich nicht mehr kandidiere, möchte ich auch nicht mehr weisungsgebunden sein. Am Ideologischen ändert das aber nichts.“