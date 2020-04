Ein Unternehmer im Mostviertel trotz der Corona-Krise und zeigt Herz: Schmid, der seit 2018 den Produktionsbetrieb und die Filialen lenkt, will seine bisher 20 Mitarbeiter nicht in die Kurzarbeit schicken. „Und schon gar nicht will ich ihnen kündigen!“, erklärt der Firmenchef. Da die drei Geschäfte seiner Firma geschlossen sind, setzt er auf telefonische Farbberatung und gibt viele Tipps.