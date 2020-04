Normalerweise zieht Franz Müllner Lkws und Flugzeuge. In München drehte er ein 750 Tonnen schweres Riesenrad. In der Corona-Krise musste er sich der fünfmalige stärkste Mann Österreichs etwas einfallen lassen. „Ich habe überlegt, was ich zuhause machen kann. Dann kam mir die Idee, die ihren Ursprung in den USA hat. Eine weitere Inspiration ist der Grazer Wrestler Otto Wanz. Er zerriss Telefonbücher. Ich rolle Pfannen“, erzählt Müllner und lacht.