Was darauf folgte, zeigt wie groß das Herz von Rossi ist: Er rief an und gratulierte "Lina-Oma" zum Geburtstag und dazu, dass sie Corona besiegte und das Spital verlassen durfte. Die Dame aus Genua dachte für einen Moment an einen schlechten Scherz, aber es war tatsächlich „Vale“-Superstar am anderen Ende der Leitung.