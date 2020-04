Schon vor den „Megxit“, der mit Ende März nun endgültig in Kraft getreten ist, konnte Herzogin Meghan ja einen Deal mit Disney an Land ziehen. Und der ist ganz schön lukrativ, wie jetzt herausgekommen ist. Bei ihrem Comeback in der Filmbranche casht die 38-jährige Ex-Herzogin nämlich ordentlich ab.