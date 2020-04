Die Polizei in Kitzbühel hatte am Samstag Mühe, einer sechsköpfigen Gruppe von Jugendlichen Herr zu werden, die sich wohl wegen Drogen und gestohlener Kfz-Kennzeichen einer Festnahme entziehen wollten. Auslöser war nach Polizeiangaben eine Anzeige, dass nach einer Rauferei in Kitzbühel mehrere Beteiligte mit einem Pkw geflüchtet seien. Letztendlich wurde das Sextett aber ausgeforscht und angezeigt.