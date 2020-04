Es koste Österreich viel Geld, dass es so viele Unternehmen wie möglich durch diese Krise schaffen, erklärt Blümel. Österreich habe in den vergangenen Jahren aber ein solides Budget gehabt. „Wir haben solide gehaushaltet und nach 60 Jahren sogar einen Überschuss erzielt“, so der Finanzminister. Das versetze die Regierung jetzt in die Lage, ausreichend helfen zu können. „Es stimmt, der Schuldenstand wird sich erhöhen, aber wir werden ihn auch wieder reduzieren können, so wie wir es die letzten Jahre getan haben.“ Zu Kürzungen wird es nicht kommen. Alle Fragen und Antworten sehen Sie im Video oben.