Geschäfte mit „mehr Fläche“ als weiterer Schritt

In einem weiteren Schritt könnten - nach ersten zusätzlichen Bereichen für den Handel - Geschäfte mit „mehr Fläche“ und „mehr Leuten“ folgen, so Mahrer. Wo aber „viele Leute“ tätig seien und es zu sehr engen Kontakten zwischen Menschen komme, werde man länger zuwarten müssen. Damit meine er persönliche Dienstleistungen wie Friseure, Massagen, Pediküre, Maniküre, „die kommen sicher nicht in der ersten Phase“.