Der Iran will nach Angaben von Präsident Hassan Rouhani die strengen Corona-Vorschriften im Land leicht lockern. Vom kommenden Samstag an sollen einige Geschäfte in den Provinzen unter besonders strengen hygienischen Auflagen wieder geöffnet werden, wie Rouhani am Sonntag bekannt gab. Für die Hauptstadt Teheran gilt diese Regelung erst eine Woche später vom 18. April an.